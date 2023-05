Journée des enfants : Yoon Suk-yeol publie un message de félicitations

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, le 5 mai, c’est la Journée nationale des enfants, célébrée depuis 101 ans au pays du Matin clair.Le président de la République a publié un message de félicitations sur son compte Facebook et s’est adressé aux plus jeunes : « Chers enfants, vous êtes les héros de notre nation. Vous êtes l’avenir et l’espoir du pays. Je souhaite que vous puissiez toujours nourrir un beau rêve et grandir courageusement. »Par ailleurs, Yoon Suk-yeol a rappelé que le Jardin d'enfants de Yongsan a ouvert ses portes hier sur le site situé en face du Bureau présidentiel. Ce parc pour enfants a été aménagé sur une ancienne base militaire rétrocédée par l’armée américaine.Le chef de l’Etat a affiché la volonté de travailler pour le bien-être des petits sud-coréens. Il s'est également réjoui de pouvoir, depuis son bureau, voir les enfants s’en donner à cœur joie dans ce parc. Avant d’ajouter qu’il tâchera de faire en sorte qu’ils soient plus heureux et qu’ils puissent poursuivre leur rêve. Le président Yoon a clôturé son allocution en leur souhaitant « bon courage ».Au sein de la classe politique, tous les camps ont été unanimes pour souhaiter le bonheur aux enfants et faire la promesse de bâtir une société où il fait bon vivre. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a publié aujourd’hui une note dans laquelle il s’est engagé à transformer tout le pays en un terrain de jeu où les enfants pourront être heureux et réaliser leur rêve. Même son de cloche chez le Minjoo, la première force de l’opposition, qui a promis de faire de la Corée du Sud une nation où les petits peuvent se sentir joyeux et en sécurité. De plus, les deux mouvements ont affiché leur volonté de lutter contre la maltraitance infantile.Du côté des célébrations, les intempéries ont joué les trouble-fêtes. La plupart des événements prévus lors de cette journée spéciale ont été reportés à une date ultérieure ou tout simplement annulés.