Sommet Yoon-Kishida : aucune déclaration conjointe en perspective

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen et le Premier ministre japonais tiendront un sommet le 7 mai au sein du Bureau présidentiel de Yongsan, situé dans le centre de Séoul.Le déplacement de Fumio Kishida dans la capitale sud-coréenne intervient un mois et demi après celui de Yoon Suk-yeol à Tokyo. Ainsi, les deux pays ont relancé la diplomatie dite de navette, c’est-à-dire des visites croisées de haut niveau. Une première depuis 12 ans.Divers dossiers d’intérêt commun seront à l’ordre du jour : la sécurité, les industries de pointe, les sciences et les technologies, ainsi que les partenariats en faveur de la culture et de la jeunesse. Selon la présidence sud-coréenne, des concertations sont en cours sur d’autres sujets sensibles tels que le rejet des eaux contaminées de la centrale nucléaire sinistrée de Fukushima dans l’océan.Le chef du gouvernement japonais devrait débuter son programme officiel en Corée du Sud par un déplacement au cimetière national de Séoul réservé aux morts pour la patrie. Yoon et Kishida devraient donner une conférence de presse conjointe à l’issue de leur sommet sans prononcer toutefois une déclaration commune.A l’approche de ce sommet, plusieurs associations civiques sud-coréennes ont haussé le ton en demandant les excuses de Tokyo auprès des victimes coréennes du travail forcé perpétré sous l’occupation. Et, une ONG nippone a publié un communiqué de presse selon lequel le Japon doit demander pardon à la Corée du Sud sur la colonisation et le travail forcé, une condition préalable à la construction d’une relation bilatérale tournée vers l’avenir.