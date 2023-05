Ile de Jeju : le trafic aérien très fortement perturbé

Photo : YONHAP News

Les fortes pluies et les vents violents ont pour le deuxième jour consécutif durement touché l’île méridionale de Jeju. Météo-Corée a enregistré 669 mm de précipitations au mont Halla. Son accès est toujours contrôlé. De plus, les avertissements de « fortes pluies » émis la veille sur l’île de Chuja et les zones montagneuses de la province insulaire sont encore en vigueur ce vendredi.En plus de la navigation maritime, le trafic aérien est fortement perturbé depuis hier après-midi. Selon l’aéroport de Jeju, 240 vols, soit la moitié de ceux opérés jeudi, ont été annulés. De ce fait, 10 000 touristes se sont retrouvés bloqués. Les compagnies aériennes ont pu toutefois reprendre leurs activités ce matin. Cependant, le retour à la normale devrait prendre un certain temps en raison de la congestion de l'aéroport. En effet, de nombreux vols ont été supprimés à l'avance alors que des groupes de voyages scolaires affluent à Jeju.La situation ne risque pas de s'améliorer aujourd'hui. En effet, Météo-Corée prévoit des intempéries jusqu’à samedi matin.