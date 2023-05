Déclaration de Washington : Pyongyang renouvelle sa protestation

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, les médias continuent de relayer de vives critiques au sujet de la « Déclaration de Washington » en citant des organes de presse étrangers depuis cinq jours. Ce texte, adopté à l'issue du sommet Yoon-Biden, prévoit notamment le renforcement de la dissuasion élargie des USA face aux menaces de Pyongyang.L’agence de presse officielle nord-coréenne KCNA, citant des médias chinois, a avancé aujourd’hui que les Etats-Unis tentaient de former un triangle méridional avec la Corée du Sud et le Japon pour installer une nouvelle guerre froide en Asie du Nord-est, ce qui alimenterait le risque de confrontation dans la région.Par ailleurs, la KCNA a laissé entendre qu’un déploiement fréquent d’armes stratégiques américaines au sud de la péninsule coréenne inciterait nécessairement le pays communiste à développer des moyens nucléaires et balistiques encore plus puissants.Le média officiel du royaume ermite a souligné que si des nations souhaitent véritablement que la Corée du Nord ne fasse pas usage de ses armes atomiques, il est alors nécessaire de mettre un terme au conflit en signant un traité de paix. Selon lui, il est insensé pour Washington et Séoul d’augmenter leurs exercices militaires conjoints.