Kida : le « Hwasong-18 » serait un ICBM à ogives multiples

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a récemment testé un nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) à combustible solide de modèle « Hwasong-18 ». Et celui-ci aurait de fortes chances d’être un ICBM à ogives multiples.Cette hypothèse a été avancée par un chercheur de l’institut d’analyse de la défense de Corée (Kida). Dans son rapport publié mercredi, Shin Seung-ki a estimé que Pyongyang semble avoir mis au point le Hwasong-18 dans le but de ressembler au missile russe « Yars ». Moscou a développé ce dernier comme une version améliorée de son ICBM à ogive unique « Topol-M » pour le rendre capable de transporter plusieurs projectiles.Selon Shin, le Hwasong-18 mesurerait environ 23 mètres de long et 2 mètres de diamètre, et pèserait entre 55 et 60 tonnes. Et, en s’appuyant sur le niveau technologique de la Corée du Nord, un peu inférieur à celui des Etats-Unis et de la Russie, le chercheur sud-coréen en a déduit que ce type d'ICBM serait en mesure de transporter des ogives de 1,2 tonne. Il serait donc susceptible d'être équipé d'une seule de 500 kilotonnes, proche du Topol-M, ou de trois de 150 ou 200 kt, à l’instar du Yars.A titre comparatif, 500 kt représentent une puissance 30 fois plus élevée que la bombe atomique américaine larguée sur Hiroshima au Japon pendant la Seconde guerre mondiale.