Des représentants religieux critiquent l’administration Yoon

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol fêtera le premier anniversaire de son investiture le 10 mai prochain. A l’approche de cette date spéciale, plusieurs dirigeants religieux progressistes ont haussé le ton contre le président de la République.Un millier de pasteurs protestants ont publié, hier, une déclaration sur la situation actuelle du pays à l’initiative du patron de l’Institut chrétien de la recherche pour la justice et le développement. Dans ce texte, les signataires ont fustigé la diplomatie « servile » et « humiliante » de l’administration Yoon envers les Etats-Unis et le Japon. Ils font référence notamment aux écoutes clandestines américaines du Bureau présidentiel de Yongsan que le gouvernement n’a pas voulu mettre en cause et à la proposition de Séoul de payer lui-même ce que deux entreprises nippones doivent aux victimes du travail forcé perpétré pendant la Seconde guerre mondiale.Même son de cloche chez les moines. A l’initiative de la Solidarité des bouddhistes pour la justice et la paix, ils ont annoncé le projet d’organiser, le 20 mai, un office bouddhique pour demander la démission du chef de l’Etat.Du côté des catholiques, l’association des prêtres pour réaliser la justice organise, dans le même esprit, une séance hebdomadaire depuis le 10 avril dernier en demandant au président Yoon de quitter ses fonctions.