Le Premier ministre démarre sa tournée européenne à Londres

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre sud-coréen est arrivé hier à Londres, en Angleterre, la première de ses quatre destinations de sa tournée en Europe. Il prévoit de rester dans la capitale du Royaume-Uni jusqu’à dimanche.Ce vendredi, Han Duck-soo sera reçu pour un dîner de bienvenue présidé par le roi d’Angleterre avant de s’entretenir avec les chefs des pays africains du Commonwealth. Le lendemain, il assistera à la cérémonie de couronnement de Charles III à l'abbaye de Westminster en tant que représentant du gouvernement sud-coréen. Il pourra profiter de cette occasion, réunissant des représentants de plus de 200 pays, pour échanger informellement avec de hauts dirigeants.Han prévoit de discuter des moyens pour renforcer la coopération et d'appeler au soutien de la candidature de la ville de Busan pour l’organisation de l'Exposition universelle de 2030. Le vote final aura lieu dans six mois.Le Premier ministre rencontrera également des expatriés et des entrepreneurs sud-coréens vivant au Royaume-Uni.Dimanche, le chef du gouvernement sud-coréen s’envolera pour la Suède. Il se rendra ensuite en Autriche et clôtura sa tournée européenne par un passage en Roumanie. Son retour à Séoul est prévu le 11 mai.