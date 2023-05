Météo déplorable pour la Journée des enfants

Photo : YONHAP News

Ce vendredi, le ciel n’a fait aucun cadeau aux habitants du pays du Matin clair. Les conditions météorologiques ont été exécrables tout au long de la Fête des enfants, célébrée chaque année le 5 mai en Corée du Sud, au point d’obliger les autorités à repousser à une date ultérieure, voire annuler, les événements prévus en cette journée spéciale.Les averses n’ont donc cessé de s’abattre sur tout le territoire. Le vent s’est même mêlé à la partie, notamment dans le sud-ouest et principalement sur l’île méridionale de Jeju. La province insulaire est très fortement impactée par les intempéries, au point de perturber le trafic aérien.Du côté du thermomètre, pas de grand changement. Homogène et très élevé aujourd’hui encore dans la matinée, à une moyenne nationale de 17°C, il s’est ensuite situé entre 19 et 23°C.La fin de semaine devrait être assez triste à l'image d'aujourd'hui. Samedi, la pluie rythmera la journée, avec quelques éclaircies dans l’après-midi. Dimanche, les précipitations se calmeront enfin, sauf dans le sud. Le ciel restera, toutefois, assez couvert. Concernant les températures, une légère baisse devrait être observée durant le week-end.