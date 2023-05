Yoon Suk-yeol : la normalisation des relations avec le Japon est actée

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen et le Premier ministre japonais sont convenus d’élargir la coopération bilatérale dans tous les domaines lors du sommet Séoul-Tokyo, tenu hier au Bureau présidentiel de Yongsan, dans la capitale sud-coréenne. Cependant, Fumio Kishida a maintenu sa position sur le travail forcé sans présenter d’excuses concrètes.Durant la conférence de presse conjointe, Yoon Suk-yeol a déclaré que la restauration de la diplomatie dite de « navette » entre les dirigeants sud-coréen et japonais et la normalisation des relations entre les deux pays avaient été actées. De son côté, le chef du gouvernement nippon a affirmé que les visites croisées de haut niveau se poursuivraient. Il a fait savoir ensuite qu’il rencontrerait régulièrement Yoon à l’occasion de réunions internationales, dont le sommet du G7 à Hiroshima prévu du 19 au 21 mai.Les deux hommes sont parvenus à des accords sur plusieurs sujets, tels que l’inspection par des professionnels sud-coréens du projet de Tokyo de rejeter dans l’océan les eaux radioactives de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima ainsi que la collaboration sécuritaire face aux provocations nord-coréennes et dans les chaînes d’approvisionnement liées aux semi-conducteurs.Kishida s’est exprimé à propos du travail forcé durant la colonisation nipponne de la Corée. Il a déclaré qu’il était touché par ceux qui avaient ouvert leur cœur malgré leurs souvenirs douloureux. Avant d’ajouter qu’il se sentait mal pour ceux qui ont enduré des choses pénibles et tristes dans un environnement difficile, sans pour autant demander pardon. Le président Yoon a précisé que le plus important est d'exprimer une volonté sincère, en rejetant la nécessité de recevoir des excuses. Il a même souligné une nouvelle fois qu’il faudrait arrêter de penser qu’il est impossible de faire un pas en avant sans résoudre les problèmes liés au passé.En ce qui concerne la « Déclaration de Washington » conclue entre Séoul et Washington, le chef de l’Etat sud-coréen a fait entendre qu’il n’excluait pas la participation de Tokyo. Cependant, le Bureau présidentiel de Yongsan a nié que le « Groupe consultatif nucléaire (NCG) », tout juste créé, impliquerait tout de suite un ou deux autres nouveaux membres.Par ailleurs, les deux dirigeants ont décidé de se rendre au Mémorial de la Paix d'Hiroshima, au Japon, pour rendre hommage aux victimes coréennes du bombardement atomique, à l’occasion du sommet du G7.