Rejet des eaux contaminées : Séoul enverra une équipe d’inspection à la centrale de Fukushima

Photo : YONHAP News

Séoul et Tokyo sont tombés d’accord sur l’envoi d’une équipe d’experts sud-coréenne pour inspecter le site de déversement des eaux usées de la centrale accidentée de Fukushima. Cette nouvelle a été annoncée à la suite du sommet entre le président sud-coréen et le Premier ministre japonais, tenu hier à Séoul.Yoon Suk-yeol a souhaité que des mesures significatives soient prises, compte tenu de la demande de ses concitoyens pour la vérification scientifique et objective dans ce dossier.Fumio Kishida, de son côté, a déclaré être conscient de la préoccupation de la Corée du Sud sur le rejet des eaux traitées au moyen du Système avancé de traitement des liquides (ALPS). Avant d’ajouter qu’il n’approuvera pas une décision qui porte atteinte à la santé de la population japonaise et sud-coréenne ainsi qu'à l’environnement maritime.Selon Kyodo News, les spécialistes sud-coréens arriveront au Japon le 23 mai. Jusqu’à présent, l’archipel n’avait autorisé aucun pays tiers à vérifier le site concerné. Et d’après un responsable du Bureau présidentiel de Yongsan, l’inspection ne consistera pas simplement à visiter les installations, et le groupe sud-coréen pourra examiner les matières qui risquent de poser des questions.Petit rappel, le gouvernement nippon a décidé en 2021 de déverser les eaux contaminées de Fukushima dans l’océan après avoir filtré des éléments radioactifs. L’Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) est en train de mener des examens sur la sûreté de ce projet. Si elle conclut que celui-ci est inoffensif, le Japon relâchera ces eaux usées pendant les 30 et 40 prochaines années.Par ailleurs, sur la question de savoir si la « Déclaration de Washington » pourrait se traduire par une coopération Corée-USA-Japon, le président Yoon a affirmé que la participation de Tokyo ne serait pas exclue. La présidence sud-coréenne a expliqué que cette question n’avait pas été abordée d’autant qu'il s'agit d'un accord bilatéral, sans pour autant écarter le fait qu'une discussion pourrait être lancée avec l’archipel pour l’élargissement du groupe consultatif nucléaire.