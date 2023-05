Tokyo salue le renforcement des échanges et de la coopération avec Séoul

Photo : YONHAP News

Le ministère japonais des Affaires étrangères a fait savoir que le président sud-coréen et son Premier ministre avaient salué le renforcement des échanges et de la coopération entre les deux gouvernements et dans le domaine privé.Les médias nippons ont mis l’accent sur la relance de la diplomatie dite de « navette » après 12 ans d’arrêt. Ils ont jugé que le sommet Séoul-Tokyo, organisé hier, avait accéléré la coopération bilatérale en matière d’économie et de sécurité. Ils ont traité les propos tenus par Fumio Kishida sur le travail forcé des Coréens pendant la colonisation dans leur article de tête. Durant le sommet, ce dernier a avoué qu’il se sentait mal pour ceux qui ont enduré des choses pénibles et tristes dans un environnement difficile, sans pour autant demander pardon.Le quotidien Asahi Shinbun a estimé que cette confession montrait, tout de même, la volonté de Tokyo de créer une relation avec Séoul tournée vers le futur. Il a alors expliqué qu’il ne s’agissait pas des excuses tant réclamées par le pays du Matin clair, mais d’une remarque plus profonde par rapport aux précédentes qui stipulait « hériter des perceptions des anciens gouvernements ».De son côté, le département d’Etat américain a déclaré hier qu’il continuerait à coopérer avec ses alliés et ses partenaires pour une région indopacifique libre, ouverte et sûre. Son porte-parole Matthew Miller a écrit sur Twitter qu’il saluait le sommet Corée-Japon, tous deux alliés des USA.