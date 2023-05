Fumio Kishida quitte la Corée du Sud après l’entretien avec des députés sud-coréens

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a rencontré aujourd’hui à Séoul des députés sud-coréens des Unions parlementaires Corée du Sud-Japon. Chung Jin-suk du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir qui est à la tête de ce groupe, et Yun Ho-jung du Minjoo, la première force de l’opposition, ont assisté à la réunion.Les discussions ont porté sur la coopération de l’Assemblée nationale pour appliquer les mesures de suivi concernant l’amélioration des relations bilatérales actée hier lors du sommet Yoon-Kishida. Le sommet du G7, prévu du 19 au 21 mai à Hiroshima au Japon, et l’envoi de l’équipe d’inspection sud-coréenne à la centrale accidentée de Fukushima ont également été abordés.Les hommes politiques sud-coréens ont affiché à cette occasion la position de leurs partis sur les dossiers historiques. Chung a déclaré avoir senti les efforts sincères du Japon et estime que les relations bilatérales devraient s'améliorer rapidement. Quant à Yun, il a affirmé que la déploration de Kishida sur les victimes du travail forcé perpétré par des entreprises nipponnes pendant la Seconde guerre mondiale n’était pas suffisante par rapport aux regrets exprimés par l'ancien empereur japonais Akihito et l’ex-Premier ministre Shinzo Abe.Ensuite, le chef du gouvernement nippon s’est entretenu avec les représentants des principales associations économiques du pays du Matin clair pour échanger sur la coopération entre les deux nations. Il s’est engagé avec le président sud-coréen à créer une chaîne d’approvisionnement solide entre les entreprises sud-coréennes de semi-conducteurs et celles japonaises de matériaux, de pièces détachées et d'équipements. Kishida a achevé son séjour en Corée du Sud après ce programme.