Travail forcé : un survivant accepte le plan d’indemnisation du gouvernement

Photo : YONHAP News

Une victime du travail forcé perpétré par le Japon pendant la Seconde guerre mondiale a fait part de sa volonté d’accepter le plan du gouvernement sud-coréen d’indemniser les personnes lésées non pas par les firmes nippones condamnées mais par une tierce partie.Pour rappel, l’administration de Yoon Suk-yeol avait publié suite au sommet Séoul-Tokyo, tenu dans l’archipel en mars dernier, le plan d’indemnisation par un tiers selon lequel la Fondation pour les victimes de la mobilisation forcée par le Japon impérial dédommagerait les victimes.Pour rappel, 15 d’entre elles avaient gagné, en 2018, leur procès contre deux entreprises japonaises qui les avaient exploitées pendant la colonisation. Les familles de dix victimes avaient accepté la solution en question, mais trois survivants et les proches de deux autres personnes décédées l’avaient refusée.L’agence de presse japonaise Kyodo News a rapporté que la fondation dédommagera sans doute le survivant, sauf si ce dernier ne change de nouveau d’avis. Avant d’ajouter qu’il sera le premier à être indemnisé par la fondation.Son identité et la raison pour laquelle il a finalement accepté la compensation financière n’ont pas été communiquées.