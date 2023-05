Etats-Unis : la « Déclaration de Washington » est un engagement plus puissant que le partage nucléaire de l’Otan

Photo : YONHAP News

Le gouvernement américain a affirmé que la « Déclaration de Washington » était l’engagement sur la dissuasion élargie le plus puissant que les USA ont pris avec la Corée du Sud.Un de ses responsables a expliqué que ce texte adopté à l'issue du sommet Yoon-Biden permettrait, via les armes nucléaires américaines, d'entraver les menaces de Pyongyang et que Washington ferait face à toute attaque atomique de ce dernier envers Séoul de façon rapide, écrasante et ferme.Selon l’officiel américain, si le partage nucléaire de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord (Otan) concerne le déplacement des armes nucléaires entre les pays membres, cette déclaration va encore plus loin, en ce qu’elle vise l’objectif plus fondamental de discuter ensemble des opérations militaires dans les situations d’urgence. Il a ajouté que ces efforts consistent à aborder les données américaines les plus sensibles, précisant que l’alliance Corée-USA n’a jamais mené une coopération de tel niveau.Toujours d’après cette source, une partie de la nouvelle coordination bilatérale sera confidentielle, mais les deux nations rendront publiques certaines informations, quand cela sera possible, pour rassurer les citoyens sud-coréens et dissuader la Corée du Nord.Le haut fonctionnaire américain a également déclaré que les discussions des deux alliés sur le dossier nucléaire du pays communiste auront lieu de manière plus quotidienne et détaillée.