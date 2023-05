Tournée en Europe : le Premier ministre rencontre le roi Charles III et des entreprises suédoises

Photo : YONHAP News

En tournée européenne, le Premier ministre sud-coréen s’est entretenu hier avec des représentants d’entreprises suédoises à Stockholm.Han Duck-soo a rencontré Jacob Wallenberg, président de la Confédération des entreprises suédoises, Staffan Bohman, président d’Electrolux, une entreprise d’électroménagers, ainsi que Jan Larsson, PDG de Business Sweden. Il a ensuite fait savoir auprès des journalistes que des firmes du pays scandinave souhaitaient coopérer avec la Corée du Sud dans le domaine de la construction de petits réacteurs modulaires (PMR). La Suède a pour but de transformer ses six centrales nucléaires en PMR d’ici 2030.Plus tôt à Londres, le chef du gouvernement sud-coréen a rencontré le roi Charles III. Durant la réception organisée la veille de son couronnement, le nouveau monarque britannique a montré son intérêt sur l’industrie de défense et la situation liée à la Corée du Nord.D’après les explications que le Premier ministre a données à la presse, le Royaume-Uni s’intéresse à la Corée du Sud car il cherche à modifier ses systèmes d’armes. Au sujet de Pyongyang, Han a répondu au successeur d’Elisabeth II que, même si le royaume ermite poursuivait ses provocations, Séoul développerait la force de dissuasion nucléaire avec les alliés, dont Londres et Washington. Il a également fait savoir que le nouveau roi avait transmis ses salutations au président sud-coréen. Han pour sa part lui a rappelé que les deux nations étaient très proches et partagent les valeurs universelles.