Choo Kyung-ho : Séoul créera l’alliance des semi-conducteurs la plus puissante avec Washington

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre à l’Economie a déclaré que la visite d’Etat du président sud-coréen Yoon Suk-yeol aux USA a jeté les bases de l’alliance bilatérale dans le domaine des technologies de pointe, et que le gouvernement mobiliserait tous les moyens pour concrétiser les mesures de suivi dans dix secteurs clés.Selon Choo Kyung-ho, la priorité est de fortifier la collaboration dans trois domaines prometteurs, à savoir les semi-conducteurs de la nouvelle génération, l’emballage avancé, ainsi que les matériaux, les pièces détachées et les équipements. Objectif : faire de la l'alliance dans les puces électroniques la plus solide au monde.En ce qui concerne la loi sur la réduction de l’inflation (IRA) et le « Chips Act » américains, Séoul mènera des négociations étroites pour réduire la charge et les incertitudes des entreprises sud-coréennes et améliorer l’intérêt réciproque.Le haut fonctionnaire a également expliqué promouvoir la coopération technologique dans cinq domaines dont les semi-conducteurs, les batteries et le quantique, et créer un cluster pour l’innovation à l’instar du biocluster de Boston aux Etats-Unis.Dans ce cadre, l’exécutif désignera deux ou trois zones d’innovation exemptées de réglementations cette année, et compte augmenter ce nombre à dix d’ici 2027.