COVID-19 : la Corée du Sud étudie la modification de son niveau d’alerte

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a entamé des discussions sur l’abaissement de son niveau d’alerte sur le COVID-19, alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré vendredi la fin de l’urgence sanitaire mondiale, décrétée il y a trois ans et quatre mois.Le comité consultatif composé d’infectiologues compte tenir ce lundi une réunion. Et plus tard dans la semaine, le gouvernement organisera un autre rassemblement d’évaluation des risques pour fixer la date d’ajustement du niveau d’alerte, prenant en considération les opinions des spécialistes recueillies aujourd’hui.Lim Sook-young, la patronne du siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ), avait déclaré mercredi dernier que l’exécutif examinerait la situation actuelle et les moyens de quarantaine de manière globale, et demanderait des conseils à des professionnels avant d’annoncer la date.Avant tout, comme le gouvernement l’a prévu plus tôt, la durée d’isolement des personnes atteintes du COVID-19 passera d’une semaine à cinq jours à partir de la mi-mai. Et le nombre de cas, communiqué actuellement quotidiennement, sera publié une fois par semaine. L’obligation de port du masque sera toutefois maintenue dans les établissements médicaux et à haut risque.Jeong Ki-seok, chef du conseil consultatif des maladies infectieuses, a souligné que le pays du Matin clair n’était pas encore si éloigné de la pandémie. Avant de détailler qu’il comptait parfois plus de 20 000 nouvelles contaminations par jour et encore des cas mortels.Si la modification du niveau d’alerte a lieu, le fondement juridique pour la téléconsultation ne sera alors plus valable. Le gouvernement prévoit donc de l’autoriser provisoirement avant l’adoption des lois concernées par le Parlement.