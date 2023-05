KDI : l’économie sud-coréenne reprend son souffle

Photo : YONHAP News

L'Institut de développement de Corée (KDI) a analysé que le repli de l’économie sud-coréenne s’est ralenti. Selon son rapport publié aujourd’hui, la production du secteur des services a augmenté de 6,2 % en mars dernier, en glissement annuel. La plupart des industries comme l’hôtellerie et la restauration ainsi que le transport et l'entreposage ont poursuivi leur tendance haussière.La vente d’automobiles a grimpé de 14,5 % et la construction a aussi affiché une progression considérable de 15,4 %.Quant au nombre de travailleurs, il a connu un accroissement important, notamment dans le domaine des services comme l’hôtellerie et la restauration. L’industrie manufacturière et celle de la construction ont, pour leur part, compté moins d’employés.La production de l’ensemble des industries n’a crû que de 2,2 %. Les semi-conducteurs et les pièces électroniques ont encore enregistré une baisse. Et cette déconvenue a entraîné le ralentissement des exportations.En ce qui concerne les importations, elles ont vu leur recul s’amplifier dans la plupart des domaines dont les sources énergétiques. Le déficit de la balance commerciale est passé de 4,63 milliards de dollars en mars à 2,62 milliards en avril.