Sommet Séoul-Tokyo : Yoon Suk-yeol ordonne de préparer des mesures de suivi

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen a exigé d’appliquer des mesures de suivi pour réaliser les accomplissements de son tête-à-tête avec le Premier ministre japonais Fumio Kishida. Selon Lee Do-woon, le porte-parole du Bureau présidentiel de Yongsan, Yoon Suk-yeol a tenu ces propos ce matin, en mentionnant les domaines de la sécurité, de l’industrie, des sciences et des technologies ainsi que de la culture.Dans la conférence de presse suivant le sommet Séoul-Tokyo, le chef de l’Etat sud-coréen a déclaré qu’ils avaient salué l’opération des corps consultatifs bilatéraux comme le dialogue entre les autorités diplomatique et de la sécurité et la réunion des Conseils de sécurité nationale (NSC) des deux pays.Le président Yoon a également ajouté que les deux nations feraient tout le nécessaire pour élargir les échanges entre leurs générations futures. Les deux dirigeants se sont aussi engagés à renforcer la coopération pour créer une solide chaîne d’approvisionnement dans le domaine des semi-conducteurs.