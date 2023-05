Météo : belle journée de printemps pour la Journée des parents

Photo : YONHAP News

Alors que la Fête des enfants, célébrée vendredi dernier, a été perturbée par des averses interminables, celle des parents à l’honneur ce lundi a eu le droit à un tout autre temps, même si elle n’est pas fériée. Le printemps est de retour, avec au programme un grand soleil et des températures de nouveau à la hausse.Le ciel a été totalement dégagé sur l’ensemble du territoire et pendant toute la journée. Le mercure a, quant à lui, observé un important écart de températures entre ce matin et cet après-midi. Sous les 10°C, sauf à Gangneung dans le nord-est, sur le littoral sud et l’île méridionale de Jeju, il a ensuite bondi à plus de 20°C. Séoul, Daejeon et Gangneung ont recensé 22°C, Jeju et Daegu 21°C tandis que Busan 20°C. Gwangju dans le sud-ouest, et Chuncheon dans le nord-est ont enregistré la maximale avec 24°C.Par ailleurs, le beau temps a été accompagné d’une qualité de l’air satisfaisante. En effet, la concentration de particules fines a été « bonne » sur les trois quarts sud-est. Celle du reste du pays a été jugée « moyenne ».