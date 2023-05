Agence des ressortissants sud-coréens : le siège central sera installé à Incheon, le guichet à Séoul

Photo : YONHAP News

Le siège social de l’Agence des ressortissants sud-coréens sera aménagé à Incheon tandis que son guichet se trouvera dans le quartier de Gwanghwamun à Séoul. Cet établissement, sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, ouvrira ses portes le 5 juin. Il se chargera de l’élaboration et l’exécution des politiques liées aux 7,5 millions d'expatriés sud-coréens.Selon le ministère, le siège central se situerait dans la ville d’Incheon en raison de l’accessibilité et du développement équilibré des territoires. Quant au guichet, qui s’occupera des services liés aux titres de séjour, au devoir militaire et à la fiscalité, il sera basé dans la capitale pour la commodité des ressortissants.Le ministère prévoit de négocier avec les établissements compétents pour déterminer les emplacements exacts et construire les infrastructures nécessaires. La fondation de cette agence faisait partie des promesses électorales du président Yoon Suk-yeol.