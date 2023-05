La Corée du Sud organisera un exercice international d'interdiction maritime

Photo : YONHAP News

Séoul, Washington et Tokyo mèneront un exercice d'interdiction maritime à la fin de ce mois-ci dans les eaux internationales situées au sud de l’île de Jeju. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense.Selon Jeon Ha-gyu, cette opération intitulée « Eastern Endeavor 23 » vise à lutter contre la prolifération des armes de destruction massive et le transbordement illégal entre navires de Pyongyang. Elle se déroulera à l’occasion de la réunion quinquennale de haut niveau de l'Initiative de sécurité contre la prolifération (PSI).Les Etats-Unis et le Japon ont d’ores et déjà annoncé leur participation à cet entraînement présidé par la Corée du Sud. D’autres pays comme l’Australie pourraient faire de même.Lancée en 2014, cette manœuvre annuelle est organisée en alternance par les nations qui y prennent part. Cette année, il simulera une situation de trafic de produits pétroliers ou d'armes de destruction massive de la Corée du Nord. Les détails de l'exercice, tel que la liste des participants, n'ont pas encore été finalisés.