Washington salue le sommet Yoon-Kishida

Photo : KBS News

Washington a évalué que le dernier sommet Yoon-Kishida a ouvert une nouvelle page entre ses alliés-partenaires et fait preuve d’un véritable exemple de leadership. C’est ce qu’a déclaré hier le porte-parole adjoint du département d'Etat américain.Selon Vedant Patel, la rencontre entre le président sud-coréen et le Premier ministre japonais dimanche a créé un nouvel élan entre les deux pays qui partagent les mêmes idées, qui respectent l’Etat de droit et qui sont engagés à faire progresser la paix et la prospérité dans la région indopacifique. Il a ensuite ajouté que les Etats-Unis continueraient de travailler par le biais des alliances avec la Corée du Sud, le Japon ainsi que d'autres partenaires pour améliorer ces intérêts.Sur la question concernant le fait que Pékin ne voit pas d’un bon œil le renforcement de la coopération trilatérale, le haut fonctionnaire a expliqué que les USA ne demandent à aucun pays de choisir entre eux et la Chine ou d’autres nations.En ce qui concerne la possibilité de la participation de l’archipel à la « Déclaration de Washington », le texte adopté à l'issue du sommet Yoon-Biden, Patel a indiqué qu’il n’y avait, pour le moment, aucun nouveau changement à annoncer, mais que le gouvernement américain saluait la collaboration Séoul-Tokyo, ainsi que celle trilatérale comprenant Washington.