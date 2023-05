Le Premier ministre sud-coréen reçu par son homologue suédois à Stockholm

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre sud-coréen, actuellement en tournée dans quatre pays européens, a rencontré hier son homologue suédois Ulf Kristersson à Stockholm.Han Duck-soo a déclaré que la Suède était un pays ami qui a envoyé une équipe médicale lors de la guerre de Corée, et qui a contribué à la paix et à la prospérité de la péninsule coréenne en tant que membre de la Commission de supervision des nations neutres en Corée (CSNN).Le chef du gouvernement sud-coréen a proposé de fortifier la coopération bilatérale axée sur le secteur des batteries et de la bioindustrie, pour l’élargir dans les domaines de la sécurité économique, le changement climatique et les nouvelles énergies renouvelables.Kristersson, de son côté, a souhaité travailler main dans la main dans l’industrie de la défense, ce que son interlocuteur a tout de suite salué. Selon lui, l’industrie militaire était un sujet sensible à aborder en tant que pays neutre. Toutefois, depuis la guerre en Ukraine, la perception sur la nécessité de collaboration s’est répandue en Europe.Les deux hommes politiques ont également discuté du développement de la centrale nucléaire en Suède. Han a expliqué le concept « CF100 » qui vise à utiliser l’énergie sans rejeter de carbone via source nucléaire, l’hydrogène et la technologie du captage, du stockage et de l'utilisation du carbone. Le Premier ministre suédois a répondu que chaque pays devrait traiter la question des centrales nucléaires avec Séoul.Enfin, Han n’a pas oublié de demander le soutien de Stockholm pour la candidature de Busan à l’organisation de l’Exposition universelle de 2030.