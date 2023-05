Sondage : bilan négatif pour Yoon Suk-yeol après un an de pouvoir

Photo : YONHAP News

Demain, cela fera un an jour pour jour que Yoon Suk-yeol est arrivé au pouvoir. Après cette première année de son quinquennat, ses concitoyens portent un regard majoritairement déçu sur l’action du chef de l’Etat, selon un récent sondage.D’après ce baromètre réalisé pour l’agence de presse Yonhap et sa chaîne d’information en continu, ils sont 37,5 % à juger le bilan de Yoon au sommet de l’Etat positif et 60 % l’estiment négatif. Sans surprise, sa cote de confiance est la plus élevée chez les plus de 60 ans (63,4 %) et dans la région de Daegu et Gyeongsang du Nord, le fief traditionnel des conservateurs (57,3 %).A contrario, trois quarts des trentenaires (75,1 %) et des quarantenaires (74,7 %) ont une image négative de leur président. Géographiquement, sa popularité est au plus bas dans la région de Gwangju et Jeolla, le bastion du centre-gauche (82,5 %).Et à peu près quatre personnes sondées sur dix disent porter un jugement positif sur le bilan de la défense, de la diplomatie, des sciences et technologies, de la santé et la protection sociale ainsi que de la culture, avec entre 30 et 40 %, selon le domaine. Mais elles sont significativement plus nombreuses à critiquer celui économique avec plus de 60 %.Mais par comparaison, leur regard est moins sévère sur les résultats de la récente visite de Yoon aux Etats-Unis, puisqu'ils sont 55,5 % à les trouver positifs.L’enquête a été menée samedi et dimanche derniers par l’institut Matrix auprès d'un échantillon de 1 000 femmes et hommes adultes de tout le pays. Le taux de confiance est de 95 %, avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 points.