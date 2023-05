Gaeseong : Pyongyang continue d’exploiter le complexe industriel

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord semble exploiter davantage les usines du complexe industriel intercoréen de Gaeseong, sur son territoire, malgré l’avertissement du ministre sud-coréen de la Réunification Kwon Young-se.Selon la Voix de l'Amérique (VOA), les photos satellites du 20 avril montrent que des véhicules, dont les bus offerts par Séoul, ont été stationnés devant 21 bâtiments et sites. On y voit aussi des traces de pas et des matériaux entassés.En temps normal, environ 240 autocars qui servaient pour le transport des ouvriers nord-coréens sont garés sur le parking. Mais, seulement 200 y étaient présents lors de la prise des clichés. La VOA a rapporté que c’était la première fois depuis la fermeture du complexe en 2016 qu’autant de mouvements ont été captés.Ces images ont été capturées peu de temps après que Séoul a pointé du doigt Pyongyang pour son utilisation sans permission des équipements des entreprises sud-coréennes. Kwon avait déclaré le 11 avril prendre toutes les mesures possibles, y compris juridiques pour ses actes illégaux.