Bilan économique de la première année du mandat de Yoon Suk-yeol

Photo : YONHAP News

Le ministère de l’Economie et des Finances a présenté hier le bilan économique de la première année du quinquennat de Yoon Suk-yeol et les prochains chantiers prioritaires.Selon ses explications, l’administration Yoon est en quête de changement non seulement sur le plan économique mais aussi dans tous les autres domaines afin de rétablir les principes de démocratie libérale et d’économie de marché. Pour cela, elle a maintenu l’assainissement budgétaire et ses dépenses ont été centrées sur la protection de la classe défavorisée et sur la préparation de l’avenir. Par exemple, le déficit budgétaire a été réduit à 58 000 milliards de wons cette année, soit 39,8 milliards d’euros.Le gouvernement continue aussi ses efforts pour sceller de nouveau l’alliance avec les Etats-Unis et les liens avec le Japon, affaiblis sous l’administration précédente.L’autre priorité est la création d’emplois. Pour y parvenir, l’exécutif poursuit la déréglementation qui entrave les activités des entreprises, a abaissé aussi l’impôt sur les sociétés et accordé davantage de faveurs fiscales aux firmes liées aux technologies stratégiques nationales comme les semi-conducteurs.En ce qui concerne les futurs chantiers prioritaires, le ministère s’est engagé à mobiliser tous ses efforts pour relancer les exportations dont le pays est largement dépendant et pour dissiper les incertitudes qui planent toujours sur les marchés financiers et les perspectives d’inflation.