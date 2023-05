Korean Air : le wifi disponible à bord à compter de juin

Photo : YONHAP News

La première compagnie aérienne sud-coréenne, Korean Air, proposera le wifi à bord de ses avions à partir du mois prochain. Ce service sera d’abord disponible dans les Boeing 737 Max des lignes internationales avant de l'être dans d’autres appareils.Pour avoir accès à Internet, il suffit de payer un forfait sur le portail web de la compagnie. Le tarif varie selon la distance du trajet : les vols long-courriers à destination de l’Amérique, l’Océanie, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, les moyen-courriers vers l’Asie du Sud-est et l’Asie centrale, et les court-courriers pour les voyages au Japon, en Chine et en Asie du Nord-est.Les passagers peuvent choisir entre deux types de service. Le premier est destiné à ceux qui veulent surfer sur Internet, regarder des vidéos (jusqu’à 480p) ou écouter de la musique. Le second permet uniquement l’envoi et la réception de textes sur les messageries instantanées.Korean Air rejoint ainsi Asiana Airlines et Air Premia parmi les compagnies du pays du Matin clair qui fournissent un accès au wifi.