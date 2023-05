Missiles nord-coréens : Séoul, Washington et Tokyo s’apprêtent à partager les informations

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon s’apprêtent à décider de partager leur système de radar capable de repérer et poursuivre des missiles nord-coréens. C’est le quotidien japonais Yomiuri Shimbun qui a publié aujourd’hui cette information.Selon le journal, les trois pays envisagent de conclure un accord en ce sens lors de la réunion de leurs ministres de la Défense, prévu début juin à Singapour. Et ils ont pour objectif de le mettre à exécution au plus vite.Si tel est le cas, les USA et leurs deux alliés pourront échanger immédiatement les informations concernées, en connectant les systèmes de commandement et de contrôle de l’armée sud-coréenne et des troupes américaines stationnées dans le sud de la péninsule, et ceux des forces japonaises d’autodéfense et des GIs américains dans l’archipel au Commandement indopacifique des Etats-Unis. C’est un moyen jugé optimal, les systèmes sud-coréen et nippon ne pouvant être directement reliés. En effet, les deux Etats ne sont pas des alliés.Pour rappel, les dirigeants des trois nations étaient convenus de partager en temps réel les données sur les missiles nord-coréens, lors de leur entrevue en novembre 2022.