Fumio Kishida s’entretient avec les patrons des organisations économiques sud-coréennes

Photo : YONHAP News

La coopération économique sud-coréano-japonaise a été l’un des enjeux de taille du sommet entre Yoon Suk-yeol et Fumio Kishida, dimanche à Séoul. Les deux dirigeants sont alors convenus de la renforcer plus particulièrement en matière de semi-conducteurs.Et hier, avant de repartir dans son pays, le Premier ministre nippon a rencontré les patrons des six organisations économiques sud-coréennes. Lors de cette réunion organisée par l’ambassade du Japon en Corée du Sud, ils se sont accordés eux aussi à souligner la nécessité d’étoffer une telle collaboration.Kishida a affirmé s’attendre à ce que les deux nations voisines travaillent main dans la main notamment dans le domaine des industries de pointe comme les puces électroniques, les batteries et les véhicules électriques. Selon lui, il vaudra mieux que les entreprises prennent les devants.De leur côté, les dirigeants des organisations économiques ont préconisé de coopérer dans les secteurs des matériaux, des pièces détachées et des équipements et dans l’exploration des ressources minérales.Les discussions ont aussi porté sur les « fonds pour le partenariat futur » que les fédérations patronales des deux pays avaient décidé, en mars, de créer pour encourager notamment les échanges sur la sécurité énergétique ou les chaînes d'approvisionnement mondiales.