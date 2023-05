Electricité et gaz : les nouveaux tarifs seront déterminés cette semaine

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, vont discuter cette semaine de l’augmentation des prix de l’électricité et du gaz. La prise de décision a été retardée de plus de 40 jours en raison des craintes de l’impact sur le coût de la vie des citoyens.Tout d’abord, pour l’électricité, le relèvement de 7 wons le kWh est abordé comme une option. Dans ce cas, les monoménages verront leur facture accroître de 1 830 wons, soit environ 1,20 euro, et les foyers de quatre membres de 2 440 wons ou 1,70 euro.Derrière cette revalorisation se cache le déficit du fournisseur d'électricité Kepco qui ne cesse de se creuser à force d’avoir fourni de l’énergie à un cours moins cher que le prix de gros. Sa perte d’exploitation au premier trimestre est estimée à plus de 5 000 milliards de wons, l’équivalent de 3,4 milliards d’euros.Affichant un déficit depuis le deuxième trimestre de 2021, la Kepco essaie de tenir le coup en émettant des obligations. La valeur de ses titres émis pendant les quatre premiers mois de l’année atteint 10 000 milliards de wons, ou 6,9 milliards d’euros. Celle accumulée jusqu’au mois dernier s’élève à plus de 77 000 milliards de wons ou 53 milliards d’euros. Pourtant, avec le tarif actuel, sa situation financière risque d’empirer encore cet été, où la demande d’électricité grimpe.Dans la foulée, l’exécutif envisage aussi de relever le tarif du gaz, gelé cette année.