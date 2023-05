La Cheongwadae a accueilli plus de 3 millions de visiteurs en un an

Photo : YONHAP News

3 400 000, c’est le nombre de personnes qui ont visité la Cheongwadae ou la Maison bleue, ouverte au public, il y a un an. Demain, cela sera le 1er anniversaire. Et lundi, alors que la Corée du Sud célébrait la Journée des parents, une équipe de reportage de la KBS s’est rendue sur place afin de voir comment cet ancien palais présidentiel a changé depuis et ce qui laisse à désirer selon les visiteurs.En effet, en douze mois, le symbole du pouvoir par excellence est devenu un haut lieu touristique de Séoul, mais beaucoup sont déçus par le peu de choses à voir ou à expérimenter. Oh Mi-ja, une touriste venue de la province de Gyeonggi, a déclaré au micro que c’était un honneur de pouvoir se rendre là où résidait le président de la République et que cette visite lui a fait plaisir. Un autre visiteur du nom de Kang Byung-wook a, pour sa part, regretté que l’accès à certains sites soit toujours limité.Afin d’attirer plus de monde et surtout de satisfaire tous les goûts, le gouvernement envisage de varier les programmes de visite. Bientôt, lorsque les personnes se rendront dans cette maison aux tuiles bleues, d’où son appellation la Cheongwadae, ils pourront assister par exemple à une exposition retraçant l’histoire de ce lieu, depuis la colonisation jusqu’à aujourd’hui, ou bien une autre qui montre la vie quotidienne de ses anciens locataires. En revanche, l’idée de transformer sa maison d’hôte en galerie sera difficile à réaliser. En effet, bien que le chef de l’Etat travaille et vit désormais à Yongsan, dans un autre quartier de la capitale, des événements présidentiels s’y tiennent deux à trois jours par semaine.Par ailleurs, depuis que la Maison bleue a ouvert ses portes, des vestiges de l’ancienne dynastie Joseon ou même du royaume de Goryeo y ont été découverts au plus grand bonheur des historiens. Une prospection au sol sera continuellement menée pour que ce site témoin de l’Histoire moderne du pays du Matin clair soit correctement préservé dans le futur.