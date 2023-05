Yoon Suk-yeol vante son bilan diplomatique et sécuritaire après un an à la tête de l’Etat

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol a présidé aujourd’hui le conseil des ministres hebdomadaire. L’occasion pour lui de revenir sur la première année de son quinquennat.Le président de la République a d’abord vanté le bilan qu’il juge gagnant, celui sur les relations avec le Japon. A ce propos, il a martelé que « quelque chose d’inimaginable il y a peu de temps à peine se produit entre les deux pays ». Il a alors tenu à rappeler les propos du Premier ministre nippon sur les victimes sud-coréennes du travail forcé dans l’archipel pendant la Seconde guerre mondiale. Lors d’une conférence de presse conjointe donnée à l’issue de leur sommet à Séoul, dimanche, Fumio Kishida a déclaré que « son cœur saigne pour elles ».Selon le chef de l’Etat, si les deux voisins font preuve de sincérité tout en regardant le passé en face, ils pourront surmonter les difficultés auxquelles ils sont confrontés en ce moment.L’occupant du Bureau présidentiel de Yongsan a également évoqué les décisions prises lors de son tête-à-tête avec le chef du gouvernement japonais pour souligner l’importance des futurs liens entre leurs nations. Elles concernent la prochaine visite à Fukushima d’une équipe d’experts sud-coréens en charge d’examiner le projet du rejet des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée. Les deux leaders se sont aussi engagés à aller ensemble se recueillir au Mémorial de la paix d’Hiroshima, où reposent aussi les victimes coréennes des bombardements atomiques de 1945, et ce en marge du sommet du G7 auquel est invité Yoon.Sur les relations avec les autres pays, le président sud-coréen a expliqué que l’alliance avec les Etats-Unis avait été « reconstruite », avant de se réjouir de la déclaration dite de Washington visant à renforcer la dissuasion élargie face à la menace nord-coréenne. Sans oublier le fait qu’il s’est mué en VRP pour attirer les investissements de l’Arabie saoudite et des Emirats arabes unis ou pour aider les entreprises sud-coréennes à y obtenir des contrats d’ampleur.S’agissant des chantiers nationaux, le dirigeant a réaffirmé sa volonté ferme de sanctionner sévèrement les auteurs d’arnaques à la location de petits appartements et des manipulations boursières, entre autres.