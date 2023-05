Photo : YONHAP News

Ce mardi s’est déroulé de la même manière que la veille. Les habitants du pays du Matin clair se sont réveillés sous un beau ciel bleu et avec des températures déjà douces dans la matinée. Nouveauté aujourd’hui, l’amplitude thermique a été encore plus importante.Aux alentours de 10°C ce matin, à l’instar d’hier, le mercure s’est ensuite affolé, avec notamment un bond de 17 degrés à Daegu. Séoul et Busan ont enregistré 23°C, Daejeon et Gwangju 25°C et Daegu 27°C, entre autres. Gangneung, dans le nord-est a culminé à 29°C.Ces températures devraient se prolonger jusqu’à jeudi, avant une légère chute vendredi. Le temps ensoleillé, quant à lui, devrait être perturbé d'ici deux jours.