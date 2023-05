Emploi : le nombre de travailleurs augmente de 354 000 en avril

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux salariés a augmenté de 354 000 en avril en glissement annuel. Il a ainsi atteint 28,43 millions. C’est ce qu’a annoncé ce matin l'Institut national des statistiques (Kostat). Il s’agit toutefois d’une hausse plus faible que celle de 469 000 enregistrée le mois précédent.Par secteur, l’hôtellerie et la restauration ont vu leur nombre de personnes nouvellement employées croître de 171 000, et les soins de santé et les services de bien-être de 148 000. En revanche, l’industrie manufacturière a subi une décrue de 97 000 travailleurs, représentant une plus grosse perte par rapport au mois précédent (-49 000).Seo Woon-joo, cheffe du département des statistiques sociales au Kostat, a expliqué que, sans l’amélioration des exportations de semi-conducteurs, il serait difficile d’assister à une hausse du nombre de nouveaux ouvriers dans l’industrie manufacturière.Par tranche d’âge, le nombre d’employés a progressé dans la catégorie des 30-39 ans (+15 000), des 50-59 ans (+55 000) et des 60 ans et plus (+442 000). Cependant, les nombres de postes pour les 15-29 ans et les 40-49 ans ont reculé respectivement pour le sixième et le 10e mois d’affilée.Le taux d’embauche chez les 15 ans et plus a culminé à 62,7 % le mois dernier, en hausse de 0,6 point en douze mois. Celui d’activité des 15-64 ans a été de 69 %, soit 0,6 point plus élevé que le chiffre recensé un an plus tôt.Par ailleurs, le nombre de demandeurs d’emploi a diminué de 59 000 en avril sur un an et atteint à présent 804 000. Le taux de chômage a donc été de 2,8 %. Il s’agit de 0,2 point de moins qu’au même mois de l’an dernier.