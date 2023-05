Fukushima : les experts sud-coréens doivent examiner les capacités du système de traitement des eaux, selon la présidence

Photo : YONHAP News

Le Bureau présidentiel de Yongsan s'est exprimé mardi sur la prochaine visite à Fukushima d’une équipe d’experts sud-coréens en charge d’examiner le projet du rejet des eaux usées de la centrale nucléaire accidentée. Un déplacement dont sont convenus le président sud-coréen Yoon Suk-yeol et le Premier ministre japonais Fumio Kishida lors de leur sommet organisé dimanche dernier à Séoul.Lors d'une interview avec l'agence de presse Yonhap, un responsable de la présidence a estimé que l'équipe sud-coréenne s'assurera du bon fonctionnement et de la capacité opérationnelle des installations de purification des eaux contaminées de la centrale. Une déclaration cohérente avec les propos tenus le même jour par le ministère sud-coréen des Affaires étrangères dans un compte-rendu présenté à l'Assemblée nationale. Pour le ministère, la Corée du Sud profitera cette occasion pour évaluer de manière indépendante et approfondie la sûreté du traitement des eaux usées.Plus tôt dans la journée, le ministère japonais de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie avait indiqué que la mission de la délégation sud-coréenne ne consistait pas à examiner ou à vérifier la sûreté des eaux en question, laissant croire que les deux pays ne seraient pas sur la même longueur d'onde sur le sujet.Le responsable du Bureau présidentiel de Yongsan a toutefois essayé d'écarter tout soupçon de désaccord. Il a affirmé que l'évaluation de la sûreté évoquée par Tokyo fait référence à celle engagée par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), avant d'ajouter que, étant donné que des experts sud-coréens participent déjà à l'équipe d'inspection de l'AIEA, il n'est pas nécessaire pour le pays du Matin clair d'effectuer la même enquête. Il a tenu à préciser que, lors de ce déplacement, les experts sud-coréens se chargeront d’analyser de manière globale les capacités de fonctionnement et de gestion du système de traitement des eaux contaminées, indépendamment de l'enquête de l'AIEA sur la sûreté de ces dernières.