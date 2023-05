Chine : le sentiment anti-sud-coréen se renforce

Photo : YONHAP News

Une ambiance hostile vis-à-vis de la Corée du Sud se propage parmi les Chinois, notamment en ligne, et Pékin et ses médias officiels semblent renforcer cette tendance.Avant tout, le ton du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a remarquablement changé lors d'un briefing, lundi. Concernant les articles qui critiquent le pays du Matin clair, Wang Wenbin a estimé que « leurs perspectives ne reflètent pas la position du gouvernement chinois mais incarne l’opinion publique ».A Séoul, Lim Soo-suk, la voix du ministère sud-coréen des Affaires étrangères, a indiqué hier que l'exécutif recherchait un développement continu des liens Séoul-Pékin, fondé sur un respect mutuel. Avant de souligner que des reportages dignes et basés sur les faits de la presse chinoise seraient importants pour les relations bilatérales.Le « Korean Bashing » est observé aussi sur Internet. Une publication affirmant qu’un chanteur sud-coréen avait demandé aux spectatrices de bien s’habiller et de se maquiller pour son concert a été visionnée plus de 110 millions de fois en deux jours sur le réseau social chinois Sina Weibo. Il s’est avéré pourtant que ce n’était pas l'artiste mais l’organisateur de l'événement qui avait fait cette demande.Une vidéo d’un entretien de l’actrice chinoise Liu Yifei, réalisé il y a 14 ans, où elle dit avoir été harcelée par des élèves sud-coréens lors de ses études aux Etats-Unis, se propage aussi depuis dimanche dernier, et a été visionnée plus de 500 millions de fois.