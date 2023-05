Jour de la Victoire : Kim Jong-un envoie un message de félicitations à Vladimir Poutine

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen a envoyé hier un message de félicitations au président russe à l’occasion du Jour de la Victoire.Kim Jong-un a écrit que la victoire était une tradition pour la Russie et que sa gloire serait éternelle. Avant d’ajouter qu’il était convaincu que Moscou continuerait à remporter des batailles contre toutes sortes de défis et de menaces ennemis afin de protéger son autonomie et sa dignité.Le leader nord-coréen a également été élogieux envers Vladimir Poutine, en déclarant qu’il s’était lancé dans un combat saint contre le pouvoir autoritaire et la tyrannie des impérialistes pour réaliser la justice internationale et protéger la paix mondiale.Le Jour de la Victoire est un jour férié russe qui célèbre la capitulation de l’Allemagne nazie, le 9 mai 1945.