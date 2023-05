Le président Yoon dresse le bilan de ses 12 premiers mois au pouvoir

Photo : YONHAP News

Aujourd'hui, Yoon Suk-yeol fête le premier anniversaire de sa prise de fonction. Il a profité du conseil des ministres tenu mardi pour revenir sur la première année de son quinquennat.Le président de la République a débuté sa prise de parole en s'en prenant à l'administration précédente. Il a déclaré avoir passé ses 12 premiers mois au pouvoir à rétablir un système qui s'est effondré durant le mandat de Moon Jae-in. Il a ajouté que ce dernier peut être détruit très rapidement alors que beaucoup de temps et de volonté pour le reconstruire sont nécessaires. Selon lui, les fraudes liées aux locations d'appartements et les arnaques financières actuelles ont pour origine les politiques anormales et laxistes mises en place par l’ancien gouvernement.Le chef de l’Etat a confié qu’il avait fait de son mieux pour redresser la situation, mais que ses efforts s'étaient parfois heurtés aux forces de l'opposition majoritaires au Parlement. Il a également exhorté les ministres à ne pas hésiter à effectuer des remaniements au sein de leurs équipes si certains n'adhèrent pas aux nouvelles politiques de l’exécutif.Enfin, comme évoqué hier dans le « Journal », s'agissant des affaires étrangères et de la défense, le numéro un sud-coréen s'est félicité des « grands changements » que le pays a connu au cours de l'année écoulée. Il a notamment évoqué le rétablissement de l'alliance entre la Corée du Sud et les Etats-Unis, l'instauration d'une solidarité entre les nations partageant les mêmes valeurs, le succès auprès des investisseurs étrangers, sans oublier la « Déclaration de Washington » visant à renforcer la dissuasion élargie des USA face à la menace nord-coréenne.