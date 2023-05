Les envois de bocaux de riz vers la Corée du Nord reprennent

Photo : YONHAP News

Les envois de bocaux contenant du riz vers la Corée du Nord auraient été relancés, en secret, par des groupes de transfuges nord-coréens après trois ans de suspension.Selon le témoignage de pêcheurs à Goyang, dans la province de Gyeonggi, des pots en plastique ont été récupérés par des filets installés entre le pont Haengju et le barrage de Gimpo, en aval du fleuve Han. Ces récipients en plastique contenaient chacune un kilo de riz, des médicaments et une clé USB avec des fichiers critiquant le régime de Kim Jong-un.La police a présumé que des réfugiés nord-coréens auraient essayé de les envoyer dans leur pays d’origine la nuit ou très tôt le matin, mais qu’ils seraient revenus au Sud en raison du courant.Pour rappel, Séoul a interdit en 2020 l’envoi de tracts de propagande et de bocaux contenant du riz via la frontière intercoréenne. Pourtant, les activités de ce genre semblent avoir repris. Des transfuges nord-coréens avaient déjà fait voler des ballons transportant des tracts anti-Pyonyang en octobre et vendredi derniers.