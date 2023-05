Promenade nocturne à Changdeokgung : réservations ouvertes pour les étrangers

Photo : YONHAP News

La promenade au clair de lune au palais de Changdeok, l'un des monuments royaux de la dynastie Joseon, situé dans l’arrondissement de Jongno à Séoul, sera à nouveau proposée aux étrangers aujourd'hui.Le programme aimé non seulement des sud-Coréens mais aussi des touristes des quatre coins du monde depuis 14 ans n’était réservé qu’aux premiers depuis 2020 en raison du COVID-19. Il sera finalement ouvert aux étrangers sous forme d’événement pilote avant d’être organisé régulièrement à partir du second semestre. Cette promenade sera organisée les 28 mai et 4 juin. Six créneaux seront proposés par jour et le nombre maximal d'individus par visite sera de 25. Les guides seront disponibles en trois langues : anglais, japonais et chinois.La réservation anticipée débutera aujourd’hui à 16h, en ligne. Une personne peut acheter deux tickets au maximum sur le site Ticketlink. Un billet coûte 30 000 wons, l’équivalent de 21 euros.Davantage de renseignements peuvent être trouvés sur les sites de l'Administration du patrimoine culturel de Corée (royal.cha.go.kr) et de la Fondation coréenne du patrimoine culturel (www.chf.or.kr/chf/eng), ou auprès du centre d’appels international de Ticketlink (1644-3850).