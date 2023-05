COVID-19 : le gouvernement déterminera demain la levée de l’obligation de la quarantaine

Photo : YONHAP News

Le siège central de lutte sanitaire doit déterminer demain l’abaissement du niveau d’alerte sur le COVID-19, actuellement situé à « rouge ». Il envisage de le descendre à « orange ». Il s’agit du troisième niveau sur une échelle de quatre.Comme cette décision impose un grand changement dans les mesures de prévention, le président de la République dirigera lui-même la réunion. Lundi, le comité consultatif composé d’infectiologues a conclu qu’il était temps de lancer les deux premières étapes de l’atténuation des mesures sanitaires.Si le niveau d’alerte est réduit, le confinement de sept jours des personnes contaminées ne sera plus obligatoire, mais juste recommandé. Compte tenu de la procédure administrative nécessaire, il faudrait attendre la fin du mois pour que cette obligation soit levée. En revanche, celle de port du masque dans les centres hospitaliers pourrait toujours être maintenue.Par ailleurs, la campagne de vaccination du premier semestre pour les individus à haut risque sera lancée le 15 mai. Elle est destinée aux personnes âgées de plus de 65 ans et à celles atteintes d'un déficit immunitaire qui ont reçu une dose de vaccin bivalent il y a au moins trois mois.Côté bilan, ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a enregistré 23 521 infections, le niveau le plus élevé depuis fin janvier.