Sondage KBS : près de quatre sud-Coréens sur dix favorables à la politique de Yoon

Photo : KBS News

Un peu moins de 40 % des sud-Coréens approuvent la gestion des affaires de l'Etat du président Yoon Suk-yeol. C’est ce que révèle un sondage que la KBS a mené à l’occasion du 1er anniversaire de sa prise de fonction.En détail, 39,1 % des personnes interrogées ont estimé que leur leader « fait bien son travail », tandis que 55,5 % avaient un avis contraire. Un résultat similaire à celui obtenu il y a deux mois. Sa politique étrangère a été le motif le plus souvent invoqué par les sondés pour justifier aussi bien les jugements favorables (28,7 %) que les critiques négatives (33,2%). Celle vis-à-vis de la Corée du Nord a été le deuxième motif de satisfaction. Sa gestion des dossiers liés à l'économie s’est en revanche classée deuxième parmi les motifs de mécontentement.Interrogés sur leurs attentes sur le travail du dirigeant pour le reste de son quinquennat, 46 % des questionnés ont déclaré penser qu'il gèrera bien les affaires de l'Etat, contre 51,3 %, soit un écart inférieur à la marge d'erreur du sondage.L’enquête a également porté sur les opinions sur les résultats de la diplomatie de Yoon. Interrogés sur la récente visite du président aux Etats-Unis, 44,1 % des sondés ont estimé que celle-ci était fructueuse contre 49,7 %. Au sujet de la politique de rapprochement entre Séoul, Washington et Tokyo menée par l’exécutif sur fond d'inquiétudes sur ses relations avec Pékin et Moscou, 46,3 % l'ont approuvée et 49,9 % l’ont critiquée.Quant au plan gouvernemental d’indemnisation des victimes du travail forcé par le Japon durant la colonisation, une majorité des répondants, soit 53,3 %, l’ont jugée comme une mauvaise décision. Seuls 37,2 % y étaient favorables.Cette enquête a été réalisée par l’institut Hankook Research, du 6 au 8 mai auprès de 1 000 sud-Coréens âgés de 18 ans ou plus. Le taux de confiance est de 95 % et la marge d'erreur, de plus ou moins 3,1 points.