1er anniversaire d’investiture : Yoon visite le cimetière national

Photo : YONHAP News

Le président de la République s’est recueilli ce matin au cimetière national de Séoul à l’occasion de son premier anniversaire à la tête de l’Etat. Dans le livre d’or, il a écrit sa résolution de créer un pays de liberté et d’innovation qui contribue à la paix et à la prospérité du monde avec ses concitoyens. Aucun événement de célébration spécial n’a par ailleurs été organisé.Plus tôt, Yoon Suk-yeol a affirmé sur les réseaux sociaux que cette année écoulée avait été une course sans cesse pour fonder une nouvelle nation pour les sud-Coréens et qu’il continuerait à travailler au profit de ses compatriotes.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, a jugé que le bilan de l’administration Yoon était un succès, soulignant que celle-ci a remis les choses sur les rails et a élaboré une base pour entamer un nouvel essor dans la diplomatie et l’économie. Son patron Kim Gi-hyeon a indiqué que le PPP serait à l’écoute des critiques et des différentes voix et s’adonnerait ardemment à la réforme pour replacer le pays dans le droit chemin.Dans le camp d’en face, le Minjoo a organisé une réunion de direction à Daegu, et a incité le gouvernement à changer son orientation politique et à un remaniement. Son chef Lee Jae-myung a dénoncé que Yoon a baissé les impôts pour les plus fortunés au détriment des classes populaires et a engendré une crise économique et sécuritaire en irritant des pays voisins.D’autres petites formations, comme le Parti de la justice et le Parti du revenu de base, ont aussi fustigé la première année du quinquennat de Yoon, qui, selon elles, manquait de dialogue et était une régression.