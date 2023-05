Balance courante : à nouveau excédentaire en mars

Photo : YONHAP News

La balance courante a affiché un excédent de 270 millions de dollars en mars. Selon la Banque de Corée (BOK), elle est passée à nouveau dans le vert après avoir enregistré un déficit pendant deux mois d’affilée. Or, le volume du surplus a dégringolé par rapport au 6,7 milliards de dollars d’il y a un an.La balance commerciale a, quant à elle, été déficitaire pour le sixième mois de suite avec 1,1 milliard de dollars. Les exportations ont reculé de 12,6 % en glissement annuel pour atteindre 56,4 milliards de dollars. Explications : le déclin des semi-conducteurs, des produits de l’industrie chimique et des marchandises pétrolières. Les ventes à destination de la Chine ont le plus diminué, de 33,4 %.Quant aux importations, elles ont régressé de 2,5 % pour s’établir à 57,5 milliards de dollars. Les matières premières, les biens d’équipement et ceux de consommation ont tous connu une baisse.La balance des services a également présenté un déficit de 1,9 milliard de dollars. Et malgré la levée des mesures de distanciation sociale, les pertes de la balance touristique se sont élevées à 740 millions de dollars.