Fuite de données au CHU de Séoul : les hackers nord-coréens sont derrière l’affaire

En juillet 2021, les données personnelles de 830 000 patients et employés de l’hôpital de l’université nationale de Séoul ont fuité. Elles contenaient leur nom, leur date de naissance, leur sexe et leur âge, entre autres. La police vient d’annoncer que cet incident informatique a été perpétré par un groupe de pirates nord-coréen.Les hackers ont pénétré dans le réseau informatique du CHU par l’intermédiaire de sept serveurs situés à l’intérieur et à l’extérieur de la Corée du Sud. Les autorités policières ont découvert que cette attaque avait la même adresse IP qu'un ancien piratage de l’organisme nord-coréen. Le mot de passe d’un compte que les cyberpirates ont créé dans le système s’est aussi révélé être un terme propre au Nord.La faille du système résidait dans le fait de pouvoir publier un logiciel malveillant sur un forum du site Internet de l’établissement médical.Un responsable de la police a déclaré que les nouvelles tentatives de piratage pourraient toujours être faites dans d’autres domaines, et a exhorté à mettre à jour le système de cybersécurité et à crypter les données informatiques importantes.