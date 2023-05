Photo : YONHAP News

Les jours passent et se ressemblent au pays du Matin clair. Le soleil et les températures printanières, voire quasi-estivales, ont de nouveau rythmé la journée des habitants.Malgré les quelques nuages qui ont commencé à apparaître dans la matinée et qui se sont éparpillés sur l’ensemble du territoire, le temps a été agréable ce mercredi. Le mercure est resté dans ses standards des derniers jours : 22°C sur l’île méridionale de Jeju, 24°C à Gangneung et à Busan, 25°C à Daejeon ou encore 26°C à Séoul et à Daegu, entre autres.Seul petit bémol, la concentration de particules fines à Incheon et dans la province de Chungcheong du Sud a affiché un niveau « mauvais ».