Plus de la moitié des sud-Coréens considèrent la création d’un nouveau parti politique nécessaire

Photo : KBS News

A moins d'un an des élections législatives, la KBS a réalisé un sondage téléphonique auprès de 1 000 adultes du 6 au 8 mai.49,7 % des sondés ont répondu qu'ils voteraient pour les partis de l'opposition, alors que 41,3 % ont l'intention de soutenir le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle.L’appui annoncé au PPP a été le plus fort dans la ville de Daegu et la province de Gyeongsang du Nord, régions généralement étiquetées conservatrices, avec 57,6 %, suivies par Séoul (49,7 %) ainsi que Busan, Ulsan et la province de Gyeongsang du Sud (44,3 %).Ce sont les habitants de la ville de Gwangju et de la province de Jeolla qui ont répondu le plus souvent en faveur des mouvementsde l'opposition pour les prochaines élections avec 72,2 %. Viennent ensuite les villes de Daejeon et de Sejong et la province de Chungcheong (57,1%), ainsi que celle de Gangwon et l'île méridionale de Jeju (53,6 %).Concernant la création d’un nouveau parti, 32,3 et 24,5 % ont répondu qu’elle serait respectivement plutôt nécessaire et très nécessaire. Seulement 16,3 % l'ont estimée superflue. Pour les sympathisants du Minjoo, la principale force de l'opposition, 63,2 % ont soutenu l'émergence d'une nouvelle formation, contre 43,7 % des défenseurs du PPP.