COVID-19 : Séoul lève l’alerte maximale

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a levé l’alerte maximale sur le COVID-19, plus de trois ans après l’apparition de la pandémie, pour en abaisser le niveau d’un cran, désormais à trois sur une échelle qui en compte quatre.Cette décision a été prise aujourd’hui lors d’une réunion du centre de gestion de crise, présidée exceptionnellement par le chef de l’Etat. En l’annonçant en personne, Yoon Suk-yeol s’est déclaré heureux que ses concitoyens puissent retrouver leur vie d’avant.Le président de la République a alors précisé que la nouvelle mesure avait été prise dans le sillage de la fin de l’état d’urgence sanitaire annoncée le 5 mai par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et sur recommandation du comité consultatif national de lutte contre les maladies infectieuses. Avant d’ajouter qu’elle sera effective dès le 1er juin.Le dirigeant a également détaillé que les personnes testées positives au coronavirus ne seraient plus obligées de rester isolées pendant sept jours, mais qu’il leur serait recommandé de l’être pour cinq jours.De plus, les voyageurs n’auront plus besoin de se soumettre au test PCR à leur arrivée dans le pays. Et il est désormais possible de tomber le masque dans tous les lieux, sauf dans les établissements médicaux disposant de salles d’hospitalisation et dans les Ehpad. Le gouvernement continuera cependant à prendre en charge les tests de dépistage et les traitements pendant un certain temps.En début de réunion, le président Yoon a fait acclamer les professionnels de santé qui se sont dévoués pour combattre l’épidémie et a exprimé sa gratitude envers la population pour sa coopération en matière de protocole sanitaire.