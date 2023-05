Fièvre aphteuse : premiers cas recensés en Corée du Sud en plus de 4 ans

Photo : Getty Images Bank

Les cas de fièvre aphteuse ont été identifiés dans deux fermes de bœufs situées dans la ville de Cheongju dans la province de Chungcheong du Nord. Une première depuis janvier 2019 avec des cas recensés à Anseong, dans la province de Gyeonggi et déjà à Chungju dans le Chungcheong du Nord.Dès la déclaration des potentielles infections de la part des fermes en question, le gouvernement, en coopération avec les collectivités locales, a interdit l'accès à celles-ci avant de déployer des mesures sanitaires d'urgence dont une enquête épidémiologique.360 bovins seront mis en terre vivants. Les déplacements de personnes ou de véhicules liés à l'élevage dans tout le territoire sont interdits durant deux jours, depuis aujourd'hui minuit. Les contrevenants encourent une peine d'emprisonnement d'un an ou d’une amende pouvant aller jusqu'à 10 millions de wons, soit environ 6 900 euros.Les bêtes des fermes situées dans sept villes et collectivités locales feront l'objet d'un examen clinique et de vaccination contre cette maladie animale virale non transmissible à l'homme. Ces dernières et les routes avoisinantes seront désinfectées.Tous les élevages de bœufs, de porcs et de moutons du pays seront contrôlés via un examen téléphonique pour détecter les cas supplémentaires.